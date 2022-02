“Als je Backbone sluit verlies je 25% van je creatief bestand in Stad en haal je het hart uit Vinkhuizen”

nieuws

Foto: Google Maps - Streetview

Het mogelijk slopen van Backbone aan de Travertijnstraat heeft grote gevolgen voor de ambities van Stad om City of Talent te zijn. Tevens heeft het grote gevolgen voor de wijk Vinkhuizen. Dat zegt Sherlock Telgt van de stichting Backbone050.

Telgt reageert daarmee op vragen van Partij voor de Dieren die het Stadsbestuur oproept om het pand niet te slopen. Backbone is gevestigd in een voormalig schoolgebouw dat indertijd als Vinkenborgh en Wilgenborgh bekend stond. De laatste jaren is Backbone er gevestigd. Onder deze vlag biedt het gebouw een thuis aan ongeveer 150 startende ondernemers en jong, creatief en cultureel talent. “Op 31 december van dit jaar loopt het contract af”, vertelt Sherlock Telgt. “Vorig jaar mei hebben we de politiek aangeschreven om te vragen: wat ga je doen met alle initiatieven die hier gevestigd zitten?”

Sherlock Telgt: “Wat hebben bewoners er in de wijk aan als je hier huizen gaat bouwen?”

“Er gebeurt hier ontzettend veel. Mensen uit de wijk Vinkhuizen die het niet zo breed hebben kunnen hier bijvoorbeeld gratis brood afhalen, er zijn de maaltijden van het Free Café. Eigenlijk kan ik een hele lange lijst op gaan noemen wat hier allemaal zit. Voor de wijk Vinkhuizen is het gebouw belangrijk. Als ontmoetingscentrum maar ook als wijk- en sportcentrum. Wat hebben de bewoners in de wijk er aan als je hier huizen gaat bouwen? Met het laten verdwijnen van Backbone haal je het kloppend hart uit de wijk.”

City of Talent of braindrain?

Dat het huidige contract op 31 december afloopt zorgt voor stress onder de mensen die een ruimte huren in het gebouw. “Dat komt vooral omdat er geen alternatief is, er zijn geen andere betaalbare ruimtes in de stad. De plek die we nu hebben is de ideale locatie, een broedplaats, voor mensen die in het laatste jaar van een opleiding zitten of net afgestudeerd zijn. Het past ook perfect bij het beleid van de gemeente Groningen dat graag City of Talent wil zijn. Een plek als Backbone zorgt ervoor dat jonge getalanteerde mensen niet naar de Randstad of Brabant vertrekken. Wat dat gaan ze doen als Backbone verdwijnt hè? Ze vertrekken en komen niet terug omdat er in de stad eigenlijk geen ateliers of maatschappelijk vastgoed voor handen is. Braindrain noemen ze dat.”

“Geweldig dat de Partij voor de Dieren is opgestaan”

Telgt is blij dat de Partij voor de Dieren is opgestaan. “Ik vind het geweldig. Het heeft daar lang aan ontbroken, en ik hoop dat de komende periode meer partijen op gaan staan.” Wat Telgt betreft blijft de situatie zoals die nu is. “We zitten in een schoolgebouw dat gebouwd is in 1972. Dat is oud, zeer zeker. Maar in die tijd werd er nog heel degelijk gebouwd. Met wat verf en wat kleine renovatiewerkzaamheden kun je dit gebouw weer helemaal bij de tijd brengen.”