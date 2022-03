Alle Groningse gemeenten bereid om bijdrage te leveren in opvang vluchtelingen Oekraïne

nieuws

Foto: Mike Weening - Weening Fotografie

Alle Groningse gemeenten zijn bereid om een bijdrage te leveren in de opvang van vluchtelingen uit Oekraïne. Dat bleek maandagavond tijdens een vergadering van de Veiligheidsregio.

De burgemeesters kwamen bij elkaar om te praten over de situatie in Oekraïne. Dit gebeurde onder leiding van burgemeester Koen Schuiling (VVD) die voorzitter is van de Veiligheidsregio. Concreet is afgesproken dat de burgemeesters in hun eigen gemeenten gaan kijken welke locaties beschikbaar zijn die kunnen dienen als opvangplek. Deze locaties worden door de Veiligheidsregio doorgegeven aan de Rijksoverheid. Het gaat wel om een zorgvuldig proces, waarbij eerst omwonenden geïnformeerd worden voordat locaties worden bekendgemaakt.

Afgelopen weekend lieten vrijwel alle fracties in de Groningse gemeenteraad weten gevluchte Oekraïners met open armen te willen ontvangen. In en rond de stad zijn inmiddels ook diverse inzamelingsacties van de grond gekomen waarbij organisaties spullen inzamelen voor vluchtelingen. Zondag vond een grote vredesdemonstratie plaats op de Grote Markt waarbij zo’n tweeduizend mensen hun steun betuigden aan de Oekraïners.