Agenten vatten winkeldief in de kraag die voor ruim 100 euro aan producten probeerde te stelen

Foto: Rick ten Cate - tencatefotografie.nl

Agenten hebben zaterdagmiddag een winkeldief in de kraag gevat die voor ruim honderd euro aan producten uit een supermarkt probeerde te stelen. Dat meldt de politie op social media.

De diefstal vond plaats in een supermarkt aan de Rijksweg. Bij de politie was een melding binnengekomen dat een persoon goederen probeerde weg te nemen uit de winkel, zonder daar voor te betalen. Uiteindelijk bleek het om producten te gaan die samen een waarde hadden van 111,82 euro. “We hebben de verdachte aangehouden, en deze is meegenomen naar het bureau.”

Op het bureau is de verdachte in een cel gezet. “De persoon is ingesloten en is voorgeleid aan de hulpofficier van justitie.”