Actie dansen tegen blaaskanker loopt nog niet storm: “We kunnen nog wel wat dansers gebruiken”

nieuws

Foto: Mark Angelo via Pexels

Het loopt nog geen storm voor de dansmarathon waarmee geld ingezameld moet worden om meer onderzoek te kunnen doen naar blaaskanker. Dat laat initiatiefnemer Robert Daling zondag weten.

“Er hebben zich wel wat dansers aangemeld, maar het is nog niet de olievlek waar ik op gehoopt had”, vertelt Daling. “Ik krijg wel terugkoppelingen van mensen die op de hoogte zijn van de actie, die er weet van hebben, maar het laatste stapje moet nog even gezet worden. Wellicht dat ze nog even afwachten? Misschien dat de coronapandemie wat onzeker heeft gemaakt? Ik probeer ondertussen alles maar aan te pakken om het in de publiciteit te brengen. Zo willen we binnenkort op Facebook een campagne starten. Hopelijk dat dat flink gedeeld gaat worden.”

“Blaaskanker wordt in het algemeen heel laat gediagnosticeerd”

De Dansmarathon moet op 21 mei plaats gaan vinden in de Topsporthal van het Alfa-college. Met de marathon moet er geld ingezameld worden om meer onderzoek te kunnen doen naar blaaskanker. Vorige maand vertelde Daling aan OOG Tv dat twee jaar geleden zijn vrouw Albertje overleed aan de gevolgen van blaaskanker. In november 2019 werd de diagnose gesteld, vier maanden later kwam ze op 45-jarige leeftijd te overlijden. Blaaskanker wordt over het algemeen heel laat gediagnosticeerd. In 2020 kregen 3.000 mensen de diagnose, van hen kwamen er iets meer dan 1.300 te overlijden.

Sponsorloop

Om meer onderzoek mogelijk te maken wil Daling geld inzamelen. Op 21 mei gaat er van 10.00 tot 20.00 uur gedanst worden. Daling is op zoek naar dansers en danseressen die daar hun steentje aan bij willen dragen. Het inzamelen van geld gebeurt volgens een aloud principe. “Op de basisschool heb je misschien wel eens meegedaan aan een sponsorloop. Zo gaat deze dansmarathon ook werken. Deelnemers gaan in hun eigen omgeving vragen of ze zich willen laten sponsoren. Het geld dat hiermee opgehaald wordt gaat volledig naar het goede doel. Aanmelden kan op mijn website.”

“Het spookt wel eens door je hoofd, wat als het niet gaat lukken”

Daling heeft verschillende dansscholen en -instellingen aangeschreven maar dat loopt nog niet storm. “Je krijgt teruggekoppeld dat de actie niet binnen de doelgroep valt, of wat ik ook regelmatig hoor is dat er al heel veel sponsoraanvragen binnen komen, en dat men niet overal op kan reageren. Bij deze actie is het zo dat het even op moet vallen en dat je 1, 2 of 3 mensen nodig hebt die de kar gaan trekken, waarna het wel goed komt.” Zenuwachtig is Daling nog niet. “We hebben nog drie maanden, maar het spookt wel eens door je hoofd. Wat als het niet gaat lukken. Wat moet ik dan?”

Sponsoren

Vorige maand liet Daling ook weten op zoek te zijn naar sponsoren. “Geld via sponsoring is heel lastig. Logisch ook omdat we net een uit een coronapandemie komen, maar het komt gelukkig wel wat op gang. Hoewel ik wel wil zeggen dat het niet alleen om geld gaat. Als je audio en licht verhuurt, dan kan er wellicht ook gesponsord worden door apparatuur voor een dag beschikbaar te stellen. Ik heb al wat rondvraag gedaan, en dan krijg je prijsopgaven van 1.500 tot 2.000 euro. Prachtige apparatuur, maar de prijskaartjes gaan dan wel een hele zware wissel trekken.” Daling benadrukt: “Het geld dat via sponsoren en via giften binnen komt, daar worden rekeningen mee betaald. Donaties gaat via de actiepagina van het KWF en gaat rechtstreeks naar het goede doel.”

Meer informatie over de actie vind je op deze website.