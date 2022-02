Accu van motor ontploft in garagebox Van Lenneplaan

nieuws

Foto: Rick ten Cate - tencatefotografie.nl

In een garagebox aan de Van Lenneplaan is woensdagmiddag een accu van een motor ontploft. Daarbij is niemand gewond geraakt.

De melding van een mogelijke schuurbrand kwam rond 16.20 uur binnen bij de hulpdiensten waarop een tankautospuit en een hoogwerker ter plaatse werden gestuurd. “Door onbekende oorzaak is een accu ontploft”, vertelt brandweerwoordvoerder Geert Walburg. “Toen we de melding binnenkregen werd gemeld dat het na de ontploffing rook afgaf, en ook werd er iets gemeld over mogelijk accuzuur (H 2 SO 4 ) dat vrij zou komen. Wij zijn ter plaatse gekomen maar al snel bleek dat er van brand geen sprake was. Ook is er geen lekkage aangetroffen.”

Naar de precieze oorzaak wordt onderzoek gedaan. Nieuwsfotografen vertellen dat de brandweer uit voorzorg de accu los heeft gehaald.