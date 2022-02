Aanpak Ring-Zuid kijkt tevreden terug op start ‘Operatie Julianaplein’

nieuws

De start van de grootschalige ombouw van het Julianaplein is volgens Aanpak Ring-Zuid, ondanks een aantal verkeersproblemen in met name de avondspits, voorspoedig verlopen.

De aannemersgroep blikte donderdagmiddag terug op de eerste vijf dagen van ‘Operatie Julianaplein’, de dertien weken durende aanleg van een tijdelijke vervanger voor het drukke verkeersknooppunt. Niet alle afsluitingen werden direct overgenomen in de navigatiesystemen. Daardoor kan het nog steeds zijn dat automobilisten de verkeerde kant op worden gestuurd. “We hebben er bij de aanbieders van de navigatiesystemen op aangedrongen om alle wijzigingen goed te verwerken. Daarnaast vragen we weggebruikers om zo veel mogelijk de aangegeven omleidingen te volgen”, stelt Aanpak Ring-Zuid (ARZ).

Ook op de Stationsweg voor het Hoofdstation ontstonden problemen. De bussen hebben last van automobilisten die bij een file de kruispunten en de witte kruisvlakken blokkeren. “We kijken of we dit kunnen verhelpen, bijvoorbeeld door het autoverkeer (nog) minder groen te geven bij de stoplichten”, aldus ARZ.

Hoewel de verkeersdrukte meeviel op de eerste dag van ‘fase 2’ (de dag waarop er geen verkeer meer kon rijden over het oude Julianaplein), was er dinsdag in zowel de ochtend- als de avondspits meer verkeer dan de dag ervoor. Vooral rondom de Laan Corpus den Hoorn en de Paterswoldseweg was het in de avondspits drukker, aldus ARZ: “Daardoor liepen verschillende buslijnen in het zuiden van de stad vertraging op. We hebben verkeersregelaars ingezet om het verkeer beter door te laten stromen. In de ochtendspits op dinsdag zagen we op de A28-afrit 39 (Groningen-Zuid) vanuit Assen een flinke toename van verkeer.”

Werkzaamheden

Tijdens het eerste weekend van de operatie maakte Herepoort een verbinding voor het verkeer vanuit Assen vanaf de A28 richting Hoogezand. Daarvoor werd een nieuwe, tijdelijke weg aangesloten op de A28 en op de zuidelijke ringweg. Deze weg werd maandagochtend opengezet en blijft tot 28 maart begaanbaar. Daarnaast zijn er wegmarkeringen aangebracht en barriers geplaatst om de afrit naar de Hereweg af te sluiten.

De maandag erna startte ‘fase 2′ van de operatie, de aanleg van een tijdelijke aansluiting voor het verkeer van Hoogezand naar Assen. Omdat deze weg nu ’te hoog’ ligt, wordt er asfalt, fundering en zand verwijderd bij de oude A28. Vanaf 25 februari zijn de wegen op elkaar aangesloten en moet de tijdelijke doorgang voor het verkeer vanuit Hoogezand klaar zijn.

Een volledige terugblik (inclusief beeldmateriaal) is te vinden op de website van Aanpak Ring-Zuid.