Aanpak Ring Zuid biedt inwoners de kans om aanwezig te zijn bij afscheid Julianaplein

nieuws

Inwoners van Groningen maken kans om aanwezig te zijn bij het officiële afscheid van het Julianaplein. Na ruim vijftig jaar wordt komende zaterdag afscheid genomen van het verkeersplein.

Vertegenwoordigers van de gemeente, provincie en Rijkswaterstaat zijn zaterdag aanwezig bij het officiële afscheid. “Vanaf de tijdelijke nieuwe brug zullen zij een laatste blik werpen op het plein dat ruim vijftig jaar de toegangspoort voor de stad was”, schrijft Aanpak Ring Zuid. “Vijf inwoners, die allen iemand mee mogen nemen, maken kans om hierbij aanwezig te zijn.”

Om hier kans op te maken kan op deze website verteld worden waarom het Julianaplein zo bijzonder voor je is. “Heb jij speciale herinneringen aan het Julianaplein? Ben je hier jarenlang elke dag langs gereden? Ben je ooit met je auto midden op het kruispunt gestrand? Of heb je hier vroeger staan liften en heb je zo de man of vrouw van je leven ontmoet?” Reacties zijn tot aanstaande donderdag 10.00 uur welkom. Daarna worden uit alle reacties via de website, Facebook en Instagram vijf winnaars gekozen. Voor de mensen die buiten de prijzen vallen zal het afscheid ook online te volgen zijn.