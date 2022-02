Agenten redden opgesloten werkneemster uit bedrijfspand

nieuws

Foto: Politie Groningen-Noord via Instagram

Agenten van het politieteam Groningen-Noord hebben donderdagavond een vrouw gered uit een bedrijfspand.

De vrouw had zich onbedoeld ingesloten in het pand. Daarop schakelde de vrouw de hulpdiensten in. Een aantal agenten van het politieteam kon, dankzij hun opleiding in slot- en sleuteltechniek, de vrouw bevrijden zonder de deur te forceren.

“In veel gevallen zetten we er ookdirect een nieuw slot in”, vertellen de agenten op de Instagram-pagina van de politie Groningen-Noord. “Maar wanneer elke seconde telt gebruiken we natuurlijk de ‘bonk’, oftewel de deurram.”

Dit bericht op Instagram bekijken Een bericht gedeeld door Politie Groningen-Noord (@politie_groningen_noord)