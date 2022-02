Openbaar vervoer in Groningen ligt vanaf vrijdag 16.00 uur helemaal stil

nieuws

Een bus in Onnen (Foto: Bram Koster)

Nadat donderdag al bekend werd dat er vanaf 14.00 uur geen treinen meer door Groningen, schrapten ook busvervoerders Qbuzz en Arriva hun dienstregeling voor de vrijdagmiddag. Arriva laat vanaf 15.00 uur geen nieuwe busritten meer rijden en Qbuzz houdt er vanaf 16.00 uur mee op.

Dat betekent dat het openbaar vervoer in de provincie aan het einde van de vrijdagmiddag compleet stil ligt.

Qbuzz liet eerder op de vrijdagochtend nog weten dat het voornemens was om ook na 16.00 uur door te rijden. Maar vrijdagmiddag besloot de vervoerder toch anders. “Om de veiligheid van onze chauffeurs en van jou als reiziger te waarborgen, stoppen we eerder met rijden”, aldus Qbuzz. “Dit betekent dat er na 16:00 uur geen ritten meer vertrekken. Wanneer jouw bus voor 16:00 uur vertrokken is, wordt de rit wel helemaal uitgereden.”

Ook Arriva houdt het vrijdagmiddag om 15.00 uur voor gezien met haar buslijnen in Groningen. Uitzondering daarop zijn de bussen op de Waddeneilanden, die stoppen met rijden na aankomst laatste veerboot.

De laatste Arriva-treinen reden vrijdagmiddag tot kort voor 14.00 uur in de provincie. De NS en ProRail maakten donderdagmiddag ook bekend niet tijdens de storm te rijden. Volgens ProRail is de kans vanaf vrijdagmiddag groot dat er bomen op het spoor waaien. Door storm Eunice is het ook te gevaarlijk voor storingsploegen om de weg op te gaan. Daarom ligt het treinverkeer vanaf vrijdagmiddag 14.00 uur in heel Nederland stil.