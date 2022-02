Twaalfjarig meisje vermist in West-Indische Buurt; politie zet Burgernet in bij zoekactie

nieuws

foto: Bob de Vries

Rond de Marowijnstraat in de West-Indische Buurt is de politie donderdagmiddag een zoekactie gestart naar een vermist meisje.

Het twaalfjarige meisje is ongeveer 1.64 meter lang en heeft lang blond haar. Toen ze voor het laatst is gezien, droeg het meisje een zwarte jas van het merk Parajumper, een blauwe spijkerbroek en zwarte schoenen van het merk Calvin Klein.

Mensen die weten waar het meisje verblijft, kunnen contact opnemen met de politie. Dat kan via het alarmnummer 112 of via telefoonnummer 0900-8844.