810 nieuwe coronabesmettingen in gemeente Groningen, 1.993 in provincie

Foto: Alex Waltner via Wikimedia Commons (CC 4.0 SA) - Illustratie: Sketchepedia

Volgens het RIVM zijn tussen zondag- en maandagochtend 810 nieuwe corona-besmettingen vastgesteld in de gemeente Groningen. In de rest van de provincie Groningen waren het er 1.183.

Het aantal besmettingen is vertekend door de onderrapportage van het RIVM. De cijfers betreffen landelijk over de afgelopen 21 dagen een onderrapportage van circa 191.000 meldingen.

In de gemeente Groningen werden 397 besmettingen minder gemeld dan in de voorgaande vierentwintig uur. In de provincie werden 749 besmettingen minder aangetroffen.

De meeste besmettingen in de Ommelanden werden gemeld uit de gemeente Midden-Groningen (206). Net als zondag meldt het RIVM geen nieuwe sterfgevallen door COVID in de provincie.

Landelijk meldt het RIVM 77.648 nieuwe besmettingen, 6.438 minder dan zondag. 154 mensen werden opgenomen in een ziekenhuis, waarvan veertien op een IC. Bij het RIVM werden landelijk vier overlijdens gemeld door corona. Dat waren er zondag negen.

Hieronder vindt u een overzicht van het aantal nieuwe besmettingen en overlijdens per gemeente:

Gemeente B O Gemeente B O Groningen 810 0 Midden Groningen 206 0 Stadskanaal 103 0 Het Hogeland 185 0 Veendam 65 0 Westerkwartier 221 0 Pekela 39 0 Eemsdelta 123 0 Oldambt 110 0 Overig 39 0 Westerwolde 92 0 Totaal 1.993 0