Esther Smid wint prijs met weggeefkast voor verzorgingsproducten

De weggeefkast voor verzorgingsproducten in de wijk Beijum van Esther Smid heeft de prijs voor het meest circulaire burgerinitiatief van Groningen gewonnen.

Deze aanmoedigingsprijs is in het leven geroepen door de Natuur en Milieufederatie Groningen. Er waren in totaal 33 nominaties. Esther Smid, initiatiefnemer van de weggeefkast, won een circulaire bokaal, gemaakt van resthout, in ontvangst nemen. Ook mag zij een jaar lang het zogenoemde Kringlogo voeren. Ze kwam op het idee toen ze een pakje maandverband in een ander weggeefkastje vond.

“Veel mensen hebben verzorgingsproducten in hun badkamerkastjes staan die ze niet gebruiken,” zegt Esther. “Denk aan een geurtje dat je hebt gekregen maar die toch niet bij je past. Of aan menstruatieproducten wanneer je niet meer menstrueert. Of aan spullen uit een kraampakket die je niet nodig hebt gehad.” Via de weggeefkast kunnen deze producten alsnog een goede bestemming krijgen, in plaats van in de afvalbak te belanden.