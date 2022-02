OV-bussen voorlopig in beide richtingen over oostzijde Schuitendiep

nieuws

Foto: Joris van Tweel

De eerste OV-bussen rijden vanaf vrijdag 11 februari over de Kattenbrug. Omdat er nog gewerkt wordt aan de westelijke kade van het Schuitendiep rijden de bussen voorlopig in twee richtingen over de oostelijke kade.

De aannemer werkt nog tot juni aan de verlaagde kade aan de westzijde van het Schuitendiep. Verkeer is daar dan niet mogelijk. De OV-bussen die vanaf het Zuiderdiep komen gaan daarom tijdelijk over de brug en dan rechtsaf richting Damsterplein, en vice versa. Dat houdt in dat er op het Schuitendiep oostzijde dan tweerichtingsverkeer van bussen is. Fiets- en autoverkeer worden omgeleid.

Dankzij deze tijdelijke route blijven locaties zoals het UMCG goed bereikbaar met de bus. Het gaat om de Q-link 5 naar Meerstad en Harkstede, Q-link 6 naar Ten Boer en de buslijnen 61, 65, 71, 76, 160 en 178. Voorlopig blijven de OV-bussen naar UMCG Noord over de Grote Markt rijden.

Op 17 juli gaat de zomerdienstregeling in en dan verdwijnen de OV-bussen van de Grote Markt. Ze rijden dan via de Diepenring. Er komen nieuwe bushaltes bij de Stadsschouwburg en het Provinciehuis.