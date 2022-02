350 jaar Groningens Ontzet: een heel weekend feest

nieuws

De traditionele paardenkeuring op de Ossenmarkt. Foto: Sebastiaan Scheffer

Het is dit jaar 350 jaar geleden dat de stad werd bevrijd van het beleg van Bernard von Galen, de bisschop van Münster. Dit jubileumjaar wordt gevierd met een heel weekend Groningens Ontzet.

De Koninklijke Vereeniging voor Volksvermaken (KVVV) organiseert de festiviteiten deze keer niet alleen. De speciaal opgerichte stichting GO350 helpt de KVVV. Alexandra Koning zit in het bestuur van deze stichting en vertelde zaterdag meer over het programma in Haren Doet op OOG Radio.

“Ten eerste vieren we dit jaar het hele weekend Ontzet. Dat gaat om 26, 27 en 28 augustus. Het hele weekend zijn er activiteiten in de binnenstad, in de wijken en rondom Groningen. Op de zondagmiddag hebben we bijvoorbeeld kortebaanraces op het Zuiderdiep. Ook hebben we een re-enactment met een kampement in de stad, we hebben muziekactiviteiten, allerlei musea die meedoen. We hebben ontzettend veel en er is voor ieder wat wils.”

Een echte feestdag

Koning heeft het idee dat de kennis over de geschiedenis achter Bommen Berend wat weg is gezakt. “We hopen eigenlijk dat dit jaar tijdens het jubileum we dat besef weer een beetje terug kunnen brengen. Dat het echt een feestdag is waar we ook een beetje trots op mogen zijn in Groningen. Ik vind dat Ontzet weer zo’n groot feest zou moeten worden dat het gewoon echt een vrije dag is voor Groningen.”

Dit jaar is het vanwege het 350-jarig jubileum een heel weekend feest. “In de binnenstad, maar ook in de wijken en rondom Groningen”, belooft Koning. Overigens ontbreken traditionele elementen zoals de kermis en het Groots Briljant Vuurwerk in de Zuiderhaven ook niet.

Broodje met

Om alles rond het weekend van de 28ste toe te lichten is Alexandra Koning op 24 februari te gast tijdens Broodje Met… in Ons Centrum in Haren. Ze schetst de gevolgen van het beleg voor de bevolking van Groningen en licht het belang van het ontzet voor de rest van Nederland toe.

“Dat is eigenlijk een beetje een opfriscursus Groningens Ontzet. Hoe zit het ook alweer en waarom is het zo belangrijk dat we het nu nog vieren. Dat zal ik aanvullen met wat meer informatie over het programma van dit jaar”, aldus Koning.

Langskomen tijdens Broodje Met… in Haren kan. Entreetickets zijn te reserveren via geboektinharen.com. De entree bedraagt 7 euro.

Meer informatie over het programma van Groningens Ontzet is te lezen op go350.nl.

Luister het het gesprek met Alexandra Koning uit Haren Doet terug: