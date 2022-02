262.000 handtekeningen tegen sluiting kinderhartcentrum aangeboden in Den Haag (update)

nieuws

Foto: UMCG

Een patiënt, twee ouders van patiënten en een zus van een patiënt met een aangeboren hartafwijking brachten dinsdagochtend de petitie om het UMCG een (kinder)hartcentrum te laten blijven naar Den Haag. Aan het begin van de middag namen Tweede Kamerleden de petitie in ontvangst.

Onder grote mediabelangstelling werd de petitie aangeboden aan Tweede Kamerleden Joba van den Berg (CDA) Henk Nijboer (PvdA), Maarten Hijink (SP), Bart Smals (VVD), Wieke Paulusma (D66), Mark Strolenberg (VVD), Kees van de Staaij (SGP), Caroline van der Plas (BBB), Nicki Pouw-Verweij (JA21) en Stieneke van der Graaf (ChristenUnie).

Tekst gaat verder onder de foto:

Hartpatiënte Karolien Jaspers in gesprek met Kamerleden – Foto: UMCG

‘Verhaal maakte indruk, we voelde ons echt gehoord’

Initiatiefneemster Hilly Linstra (moeder van het vierjarige hartpatiëntje Feline), Melissa Slingerland (moeder van de achtjarige hartpatiënte Isabeau) en de 41-jarige Karolien Jaspers, die al vanaf jonge leeftijd bij het UMCG onder behandeling is vanwege haar aangeboren hartafwijking, overhandigden de petitie aan de Kamerleden en spraken hen allen kort toe.

“Het ging allemaal heel snel, het aanbieden duurde niet meer dan vijf minuten”, vertelt Jaspers. “We hebben nog wel even met de Kamerleden kunnen praten. Ons verhaal maakte zeker indruk bij hen en we voelde ons echt gehoord.”

Ook de steun van de afgelopen dagen betekent veel voor Jaspers: “Ik ben gewend met een hartafwijking te leven. Maar voor de mensen om je heen is het een onbekende wereld. Dat nu heel Noord-Nederland mee leeft, doet mij zo goed. Ook de teksten en kleuren op de gebouwen vond ik fantastisch.”

Maar volgens Jaspers is de strijd nog niet voorbij: “De echt inhoudelijke gesprekken tussen Kamerleden en belanghebbenden komen nog. Op 17 februari praat de Kamer erover met de minister. Dus eerst afwachten tot het hoge woord er echt uit is.”

Tekst gaat verder onder de foto:

Foto: UMCG

Hartverpleegkundigen demonstreren voor Tweede Kamer

Op het plein voor het Tweede Kamergebouw vond, tegelijkertijd met de aanbieding van de petities (ook het Centrum Aangeboren Hartafwijkingen Amsterdam-Leiden boden een petitie aan), een demonstratie plaats van een aantal (kinder)hartverpleegkundigen. Zij deelden onder meer flyers uit aan voorbijgangers.

Minister wil hartcentra concentreren in Randstad

Hugo de Jonge kondigde eind december, toen hij nog demissionair minister van Volksgezondheid was, aan dat het UMCG over twee jaar geen hartoperaties meer mag uitvoeren bij kinderen en volwassenen met een aangeboren hartafwijking.

Daartegen kwam veel verzet, van de noordelijke ziekenhuizen tot gemeenten en provinciale staten. De overheden en ziekenhuizen vrezen dat de beslissing ervoor zorgt dat jarenlange opgebouwde ervaring en expertise verloren gaat. Ook vrezen ze de gevolgen van de beslissing voor de acute zorg voor kinderen in de regio.

Minister twijfelt niet, Kamer wel

Maar minister Kuipers (de opvolger van De Jonge) lijkt niet te willen wijken. Maandag stelde Kuipers nog dat de ziekenhuizen genoeg tijd hebben gehad om met een alternatief plan te komen.

Maar de Tweede Kamer lijkt te twijfelen. Meerdere coalitiepartijen lijken aan te willen dringen op een betere onderbouwing voor het besluit van de minister. Op donderdag 17 februari is er een debat in de Tweede Kamer over het besluit. De coalitiefracties zullen daarin hoogstwaarschijnlijk om uitstel vragen rondom de beslissing.