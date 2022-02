1.160 nieuwe besmettingen in gemeente Groningen; vanaf maandag extra boosterprik voor kwetsbare groepen

nieuws

Foto: Alex Waltner via Wikimedia Commons (CC 4.0 SA) - Illustratie: Sketchepedia

In de gemeente Groningen heeft de GGD sinds woensdagochtend 1.160 nieuwe besmettingen met het coronavirus aangetroffen. Dat blijkt uit de dagcijfers die het RIVM donderdagmiddag bekend maakte. In de rest van de provincie vond de GGD nog eens 1.172 infecties.

Het aantal besmettingen in de gemeente Groningen steeg met 400 infecties, ten opzichte van het aantal tussen dinsdag- en woensdagochtend. In de rest van de provincie werden 199 besmettingen meer gevonden dan in de voorgaande vierentwintig uur. Westerkwartier kende de meeste nieuwe besmettingen in de Ommelanden, met 275 nieuwe infecties. Het RIVM meldt geen nieuwe overlijdens door COVID-19 in Groningen. Dat was ook woensdag het geval.

Landelijk vonden de GGD’en 41.216 nieuwe bevestigde coronabesmettingen. Dat zijn er 2.475 meer dan woensdag. Donderdagochtend lagen 1.555 mensen met corona in het ziekenhuis, woensdag waren dat er 1.574. Op de IC’s zijn nu 163 patiënten opgenomen vanwege COVID-19, evenveel als woensdag. Het RIVM registreerde dertien overlijdens door COVID-19. Woensdag waren dat er elf.

Tweede ronde ‘boosterprikken’ voor kwetsbaren begint maandag

De Rijksoverheid begint aanstaande zaterdag met het versturen van uitnodigingen voor een extra coronavaccinatie voor 70-plussers, bewoners van verpleeghuizen, volwassenen met het syndroom van Down en volwassenen met een ernstige immuunstoornis. Dat schrijft minister Kuipers van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) donderdag aan de Tweede Kamer.

De ‘herhaalprik’ tegen corona (zoals de boosterprik nu wordt genoemd) volgt op een advies van de Gezondheidsraad. Mensen die langer dan drie maanden geleden de ‘boosterprik’ hebben gehad en binnen de eerder genoemde groepen vallen, krijgen vanaf zaterdag een uitnodiging op de mat. Het prikken start in de week van 28 februari.

De mobiele 70-plussers kunnen na het maken van een afspraak hiervoor zelf naar de GDD gaan. Bewoners van instellingen worden gevaccineerd door de eigen medische dienst of door de GGD. De volwassenen met syndroom van Down ontvangen de uitnodiging voor de herhaalprik via hun huisarts. Zij kunnen voor hun prik terecht bij de GGD of worden in hun instelling gevaccineerd.

Hieronder vindt u een overzicht van het aantal nieuwe besmettingen en sterfgevallen per Groningse gemeente:

Gemeente B O Gemeente B O Groningen 1160 0 Midden Groningen 159 0 Stadskanaal 85 0 Het Hogeland 175 0 Veendam 96 0 Westerkwartier 275 0 Pekela 55 0 Eemsdelta 137 0 Oldambt 125 0 Overig 16 0 Westerwolde 49 0 Totaal 2332 0