1.157 nieuwe coronabesmettingen in gemeente Groningen; 2.623 in provincie

nieuws

Foto: Alex Waltner via Wikimedia Commons (CC 4.0 SA) - Illustratie: Sketchepedia

In de gemeente Groningen is het aantal besmettingen met het coronavirus sinds zondagochtend met 1.157 toegenomen. Dat blijkt uit de meest recente cijfers van het RIVM, die maandagmiddag naar buiten werden gebracht.

Daarnaast maakte het rijksinstituut melding van 1.466 nieuwe infecties in de rest van de provincie. Uit de cijfers blijkt dat er in de gemeente Groningen 246 besmettingen minder zijn gevonden dan tussen zaterdag- en zondagochtend. In de rest van de provincie vond het RIVM 328 besmettingen minder dan in de voorgaande vierentwintig uur. De gemeente Westerkwartier kende, na de gemeente Groningen, de meeste nieuwe besmettingen (346).

Er werden geen nieuwe overlijdens door COVID gemeld uit onze provincie.

Voor Nederland als geheel maakte het RIVM maandag melding van 55.116 nieuwe infecties met COVID-19. Dat zijn er 6.917 minder dan zondagmiddag werden gemeld. In de Nederlandse ziekenhuizen werden 139 nieuwe patiënten opgenomen, waarvan twaalf op een IC. Het RIVM maakt maandag melding van zes nieuwe overlijdens door COVID-19.

Hieronder vindt u een overzicht van alle besmettingen, ziekenhuisopnames en overlijdens binnen de provinciegrenzen:

Gemeente B O Gemeente B O Groningen 1157 0 Midden Groningen 219 0 Stadskanaal 110 0 Het Hogeland 196 0 Veendam 120 0 Westerkwartier 346 0 Pekela 41 0 Eemsdelta 184 0 Oldambt 141 0 Overig 25 0 Westerwolde 84 0 Totaal 2623 0