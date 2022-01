Zuidelijke ringweg nog altijd afgesloten: “Kom niet in de auto naar Groningen”

nieuws

Foto: Mike Weening - Weening Fotografie

Kom niet in de auto naar Groningen. Dat dringende advies doet Groningen Bereikbaar. Vanwege de situatie bij de Gasunie is de zuidelijke ringweg nog altijd afgesloten.

Door de harde wind is er zaterdag schade ontstaan aan het gebouw. Verschillende geveldelen zijn los komen te zitten waarbij er ook een aantal delen naar beneden zijn gevallen. “De zuidelijke ringweg is nog altijd afgesloten tussen Groningen-West en het Julianaplein. Ook de N370 tussen het Vrijheidsplein en de rotondes bij Laan Corpus den Hoorn is afgesloten. De wegen blijven zeker tot in de middag afgesloten”, laat Groningen Bereikbaar weten.

Omdat de A28 tussen Groningen-Zuid en het Julianaplein afgesloten is vanwege werkzaamheden verwacht Groningen Bereikbaar dat het erg druk gaat worden op de wegen in en om Stad. “Het advies is om niet in de auto naar Groningen te rijden. De dienstregeling van Qbuzz heeft weinig last van de extra afsluiting, dit maakt het openbaar vervoer een goed alternatief om naar de stad te komen. Wil je naar Groningen, pak de fiets, reis met de bus of trein of reis via een P+R-terrein.”

Dat de wegen nog niet open kunnen heeft te maken met de nog altijd matige tot krachtige wind. Door deze wind lukt het niet om de betplating aan het Gasunie-gebouw te zekeren.