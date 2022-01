‘Zorg cliënten MartiniZorg gaat voorlopig door, meerdere overnamekandidaten’

nieuws

Foto Chris Bakker

De zorg aan cliënten van MartiniZorg is voorlopig gewaarborgd. Inmiddels hebben zich meerdere instellingen gemeld die geïnteresseerd zijn om MartiniZorg over te nemen. Dat meldt RTV Noord.

MartiniZorg heeft ongeveer veertig cliënten verspreid over de locaties Oosterparkheem in Stad en in Hoogkerk. Op de locaties wordt zorg en begeleiding geboden aan 55-plussers die een verstandelijke of psychische beperking hebben. Daarnaast zijn er een tiental cliënten die thuis verpleegd worden. De curator die zich bezig houdt met het dossier heeft na een aantal telefoontjes weten te bereiken dat deze zorg voorlopig door kan gaan.

Maandagavond werd bekend dat MartiniZorg faillissement heeft aangevraagd. De organisatie zit al een aantal jaren in zwaar weer en werd al meermaals onder verscherpt toezicht geplaatst. Het faillissement kwam de afgelopen weken in een stroomversnelling nadat de afgelopen weken een aantal belangrijke stakeholders hun opdrachten elders hebben ondergebracht of er voor gekozen hebben om contracten te beëindigen. Inmiddels hebben zich meerdere kandidaten gemeld om MartiniZorg over te nemen. Het gaat om gevestigde namen in de zorgwereld. Of de instelling aan één partij wordt doorverkocht is onduidelijk. Volgens de curator is de kans groter dat verschillende onderdelen elders worden ondergebracht. Als de overname mislukt, dan verliezen 208 medewerkers hun baan.