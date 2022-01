‘Zondagochtend eerst kans op mist, komende dagen verlopen grotendeels grijs’

nieuws

Foto: Sebastiaan Scheffer

Doordat hogedrukgebieden voor anker liggen verlopen ook de komende dagen grijs waarbij er kans is op mist.

Zo is er zondagochtend kans op mist die tot laat in de ochtend kan blijven hangen. In de middag blijft het grotendeels bewolkt, hoewel er ook een kleine kans is om een glimp van de zon op te vangen. Bij een zwakke wind uit west tot zuidwestelijke richting ligt de maximumtemperatuur rond de 7 graden. In de nacht naar maandag temperaturen die dichtbij het vriespunt liggen.

Ook maandag verloopt bewolkt waarbij er in de ochtend opnieuw kans is op mist. In de middag kan de zon zich even laten zien. De wind is zwak en komt uit zuid tot zuidwestelijke richting. Het wordt 6 graden. Op dinsdag en woensdag zijn de veranderingen klein. Het grijze weer blijft en met 5 of 6 graden is het waterkoud. Bovendien blijft de kans op mist aanwezig. Later in de week is er kans dat de wind flink aan gaat halen.