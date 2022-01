‘Zondag grijs met een glimpje zon, maandag onstuimig met buien’

nieuws

Foto: Robert van der Veen - niekerknieuws.nl

Na een dag met veel wind verloopt zondag tamelijk rustiger. Hoewel het wel stilte voor de storm is.

Zondag is het overwegend bewolkt en blijft het droog. In de ochtend en in het begin van de middag laat de zon zich wellicht even zien. Bij een matige wind uit noordwestelijke richting ligt de maximumtemperatuur rond de 7 graden. In de nacht naar maandag ligt de minimumtemperatuur rond de 3 graden. De laagste waarden worden in het begin van de nacht gehaald. Gedurende de nacht gaat het regenen.

Maandag overdag verloopt onstuimig met buien waarbij ook hagel niet is uitgesloten. Langs de Wadden- en de westkust is er kans op wester- tot noordwesterstorm. In de middag kan de zon zich ook even laten zien. De maximumtemperatuur ligt op 7 graden. Op dinsdag en woensdag houdt het wisselvallige weer aan. Het waait doorgaans vrij krachtig uit westelijke richtingen. Op dinsdag wordt het 8 graden, op woensdag 7. Naar alle waarschijnlijkheid houdt het onbestendige weer de rest van de week aan.