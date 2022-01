‘Zondag grijs en kans op een buitje, winterweer ver weg’

nieuws

Foto: Joris van Tweel

De komende dagen verlopen grijs waarbij er zo nu en dan wat neerslag kan vallen. Op maandag en dinsdag is een glimp van de zon mogelijk.

Op zondag ligt de maximumtemperatuur rond de 7 graden. De wind is zwak, windkracht 2 of 3, en draait in de ochtend van zuidelijke naar westelijke richting. In de middag is er een buitje mogelijk. Ook de nacht van zondag op maandag verloopt bewolkt. De minimumtemperatuur ligt rond de 5 of 6 graden.

Op maandag is dinsdag is er ook veel bewolking, maar laat de zon zich zo nu en dan zien. De dinsdag lijkt de beste papieren te hebben. Het blijft droog en de maximumtemperaturen liggen rond de 6 of 7 graden. In de nachten kan het tijdens langere opklaringen afkoelen tot temperaturen rond het vriespunt. In de rest van de week zijn de verschillen klein. Door hogedrukgebieden die dominant blijven boven de Britse Eilanden en het zuiden en midden van Europa blijft het voorlopig een vleesch noch visch-setting. De setting maakt winterweer voorlopig ook kansloos.