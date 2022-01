Zoekactie naar vermiste jongen in Hoogkerk; tiener liep boos weg bij een school

nieuws

Foto: Rick ten Cate - tencatefotografie.nl

In de omgeving van De Verbetering in Hoogkerk is de politie een zoekactie gestart naar een vermiste jongen. De jongen zou boos weg zijn gelopen bij een school in het dorp.

Volgens de politie gaat het om jongeman van zestien of zeventien jaar oud (geboren in 2005), maar heeft de vermiste tiener een IQ van een zevenjarige.

De jongen heeft een licht getint (Antilliaans) uiterlijk en een mager postuur. Hij is ongeveer 1.73 meter lang en heeft kort krullend (licht gekroesd) haar. Toen hij voor het laatst werd gezien, droeg de jongeman een blauw ‘pak’ van het merk Nike, een zwarte parka, zwarte Nike-sportschoenen en een zwarte rugzak. De jongen draagt zijn capuchon altijd over zijn hoofd.

De politie stelt dat de jongeman ‘goed benaderbaar’ is. Als mensen de jongeman zien, kunnen ze contact opnemen met de politie (via het alarmnummer 112).