Zoekactie naar gemaskerde mannen voor ‘ernstig feit’ in De Hoogte (update)

nieuws

Foto: Patrick Wind (112 Groningen)

De politie is donderdagavond een zoekactie gestart naar twee verdachten, in verband met een incident aan de Poortstraat in De Hoogte. De bijbehorende Burgernet-actie is inmiddels beëindigd.

Volgens de politie ging het om een ‘ernstig feit’. Een woordvoerder van de politie liet weten dat het zou gaan om een straatroof, maar wat er precies is voorgevallen, is (nog) niet geheel duidelijk. Wel is bekend dat de twee verdachten in de richting van de PLUS-supermarkt aan de Oosterhamriklaan zijn gevlucht.

De twee verdachten waren vermomd in gezichtsbedekkende kleding. Eén van de twee verdachten zou een skimasker of een bivakmuts hebben gedragen, de andere persoon had een sjaal voor zijn gezicht. Volgens het signalement van de politie droegen beide personen een joggingbroek.

Update 27-01-2022 22.00 uur:

De politie zette een Burgernet-zoekactie op touw. Deze is inmiddels beëindigd. Volgens de politie hebben 443 mensen meegewerkt aan de zoekactie. Het onderzoek naar het incident is nog gaande.

GRONINGEN: Groningen Poorstraat idrv de Plusmarkt. Ernstig feit. 2 pers. 1 skimaster/bivak en 1 pers sjaal voor hoofd beiden jogiingbroek ZELF GEEN ACTIE https://t.co/XkqK1zVqPR — Burgernet Groningen (@Burgernet_GR) January 27, 2022