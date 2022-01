Opnames coronapatiënten licht gedaald in Groningen, stijging in Noord-Nederland

nieuws

Foto via UMCG

Het aantal coronapatiënten wat opgenomen is in de Groningse ziekenhuizen is sinds afgelopen donderdag licht gedaald. In Noord-Nederland als geheel steeg het aantal coronagerelateerde ziekenhuisopnames juist.

Dat blijkt uit cijfers van het Acute Zorgnetwerk Noord-Nederland.

In totaal behandelden Groningse ziekenhuizen maandagochtend twintig coronapatiënten, twee minder dan donderdag. Op de IC’s in Groningen daalde het aantal opnames van acht naar zes.

In Noord-Nederland als geheel steeg het aantal ziekenhuisopnames juist. Met name in Friesland steeg het aantal ziekenhuisopnames aanzienlijk (van 12 naar 22). In de ziekenhuizen in Groningen, Friesland en Drenthe werden maandagochtend vijftig coronapatiënten behandeld. Daarvan liggen er veertien op een IC, een daling met twee ten opzichte van vrijdag. Het aantal patiënten van buiten de regio daalde van twee naar één.