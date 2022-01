nieuws

Zes van de negen Nederlandse grootverbruikers hebben langer Gronings gas nodig. Het lukt hen niet op tijd van het Gronings gas af te gaan. Dat blijkt uit onderzoek van het FD.

De vertraging betekent dat de kans groter is dat de komende jaren extra gas uit Groningen gewonnen moet worden. Het toenmalige kabinet besloot in 2018 dat de gaskraan in Groningen definitief dicht moet. Dit ging gepaard met verschillende maatregelen om de vraag naar gas uit Groningen te laten verminderen. Eén daarvan is het verbieden van het gebruik van laagcalorisch gas door grootverbruikers. Die grootverbruikers zijn negen energie- en chemiebedrijven verspreid door het land, die allen meer dan honderd miljoen kuub laagcalorisch gas per jaar gebruiken. Op 1 oktober aanstaande moeten die bedrijven zijn afgeschakeld, maar dat gaat niet lukken.

Het FD heeft de hand weten te leggen op een overdrachtsdocument voor de nieuwe bewindspersonen van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat. Daaruit blijkt dat door trage vergunningstrajecten en verlate wetgeving zes van de negen bedrijven de wettelijk vastgelegde termijn van 1 oktober niet gaan halen. Volgens ambtenaren moet de nieuwe bewindspersoon zich voorbereiden op het tekenen van één of meerdere ontheffingen. De vertraagde ombouw van grootverbruikers heeft als gevolg dat de vraag naar laagcalorisch gas de komende jaren hoger blijft. Dit betekent niet dat de gaskraan direct al verder opengedraaid moet worden, maar er is wel een risico dat de komende jaren alsnog gas uit Groningen gewonnen moet worden.