Zeker twee maanden later betaald parkeren in Selwerd, De Hoogte en Paddepoel

Foto: Google Maps - Streetview

Parkeren in de wijken Selwerd, De Hoogte en Paddepoel blijft twee maanden langer gratis dan gepland. Dat komt omdat er niet genoeg personeel is bij onderaannemers om de betaalpalen uit de grond te halen in de binnenstad en ze in de wijken terug te plaatsen.

De gemeente had het betaald parkeren eigenlijk op 1 maart willen invoeren in de wijken, stelt wethouder Philip Broeksma in een brief aan de gemeenteraad. Maar door het eerder genoemde tekort aan personeel, mag er twee maanden langer gratis geparkeerd worden in de wijken.

Ook in de wijken De Wijert-Noord en de omgeving Regattaweg wordt op 1 oktober betaald parkeren ingevoerd. Deze datum blijft vooralsnog gewoon staan, aldus Broeksma. Op 1 maart volgend jaar volgt het betaald parkeren in de wijken Stadspark, Corpus den Hoorn en Hoornse Meer.