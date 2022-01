Zeker 451 nieuwe coronabesmettingen in gemeente Groningen; 1.201 in provincie

nieuws

Foto: Alex Waltner via Wikimedia Commons (CC 4.0 SA) - Illustratie: Sketchepedia

In de gemeente Groningen is het aantal gemelde besmettingen met het coronavirus sinds zondagochtend met 451 toegenomen. Dat blijkt uit de meest recente cijfers van het RIVM, die maandagmiddag naar buiten werden gebracht.

Daarnaast maakte het rijksinstituut melding van 750 nieuwe infecties in de rest van de provincie. Uit de cijfers blijkt dat er in de gemeente 257 besmettingen minder zijn gevonden dan tussen zaterdag- en zondagochtend. In de rest van de provincie vond het RIVM 517 besmettingen minder dan in de voorgaande vierentwintig uur. De gemeente Midden-Groningen kende, na de gemeente Groningen, de meeste nieuwe besmettingen (155).

Net als in de afgelopen dagen is het RIVM niet in staat om het hoog aantal meldingen wat binnenkomt te verwerken. Over de afgelopen zeven dagen is er daarom een onderrapportage van ongeveer 46.000 meldingen.

Er werden geen nieuwe sterfgevallen gemeld uit de provincie. Dat was ook zondag het geval.

Voor Nederland als geheel maakte het RIVM maandag melding van 64.757 nieuwe infecties met COVID-19. Dat zijn er 568 minder dan zondagmiddag werden gemeld. In de Nederlandse ziekenhuizen werden 137 nieuwe patiënten opgenomen, waarvan tien op een IC. Het RIVM maakt maandag melding van acht nieuwe overlijdens door COVID-19.

Hieronder vindt u een overzicht van alle besmettingen, ziekenhuisopnames en overlijdens binnen de provinciegrenzen:

Gemeente B O Gemeente B O Groningen 451 0 Midden Groningen 155 0 Stadskanaal 68 0 Het Hogeland 98 0 Veendam 50 0 Westerkwartier 123 0 Pekela 27 0 Eemsdelta 77 0 Oldambt 41 0 Overig 37 0 Westerwolde 74 0 Totaal 1201 0