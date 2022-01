Zaterdag grote fakkelmanifestatie door Groninger binnenstad voor gaswinningsgedupeerden

nieuws

Fakkeloptocht 2017

Een grote fakkeldemonstratie moet zaterdagavond laten zien dat Groningers het overheidsbeleid rond de gaswinning niet langer accepteren.

Dat maakten de drie organisatoren (de Groninger Bodem Beweging, voormalig-nachtburgemeester Chris Garrit en SP-Tweede Kamerlid Sandra Beckerman) dinsdagmiddag bekend.

De fakkeltocht begint zaterdagavond om 20.00 uur op de Vismarkt. De organisatoren hopen op veel bijval en nodigen dan ook iedere begane of getroffen Groninger uit om mee te lopen in de tocht. Tijdens de actie wordt rekening gehouden met de corona-maatregelen. Om deze reden kunnen protesteerders ook digitaal meedoen aan de manifestatie.

“Met het massale protest willen we laten zien dat we het falend overheidsbeleid niet langer accepteren. Het wordt tijd dat de veiligheid van Groningers voorop komt te staan, én dat er ruimhartige financiële compensatie komt voor alle gedupeerden”, schrijft de Groninger Bodem Beweging in een persbericht.

Reden voor de actie zijn het verder openschroeven van de gaswinning uit het Groningenveld en de recente chaos rond de subsidieverstrekking voor verbetering en verduurzaming in de provincie. “De twee recente gebeurtenissen zijn pijnlijk exemplarisch voor hoe Den Haag al jarenlang met Groningen omgaat”, aldus mede-organisator Chris Garrit. “Het wordt tijd dat de veiligheid van Groningers voorop komt te staan, én dat er ruimhartige financiële compensatie komt voor alle gedupeerden.”