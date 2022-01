Woning Radiumstraat werd eerder ook al beschoten, politie zoekt getuigen

nieuws

Foto: Rick ten Cate - tencatefotografie.nl

De woning, waar in de nacht van dinsdag op woensdag werd geschoten, is in oktober ook al beschoten. Dat bevestigt de politie.

Het schietincident afgelopen nacht vond rond 01.45 uur plaats. “Wat er nu bekend is, is dat deze woning eerder ook al werd beschoten”, vertelt politiewoordvoerder Ingrid Coenen. “Naar dit schietincident, dat op 9 oktober plaatsvond, doen we nog altijd onderzoek. We kijken nu ook of er een verband is tussen de twee incidenten. Momenteel is dat onderzoek nog volop gaande.”

De politie is op zoek naar meer informatie. “Alle informatie kan ons helpen. Dus heb je afgelopen nacht iets gehoord, of heb je wellicht een deurbelcamera of dashboardcamera geïnstalleerd die een deel van de straat filmt, dan komen we graag in contact met jou. Op onze website kunnen deze beelden ook upgeload worden. En twijfel niet. Hoe onbelangrijk de informatie voor jou ook lijkt, het kan voor ons net dat missende puzzelstukje zijn.”

Zowel bij het schietincident in oktober, als van afgelopen nacht, raakte niemand gewond.