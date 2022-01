Woning aan Zandsteenlaan beschoten (update)

nieuws

foto: Bob de Vries

Een woning aan de Zandsteenlaan in de wijk Vinkhuizen is in de nacht van dinsdag op woensdag beschoten. Er vielen geen gewonden. De politie vermoedt een link met twee soortgelijke incidenten.

De bewuste woning werd rond 01.00 uur in de nacht beschoten. Dat is bevestigd aan de hand van sporenonderzoek. In het raam van de woning zitten meerdere kogelgaten, aldus het Dagblad van het Noorden. De politie gaat uit van een link met eerdere schietincidenten, op 9 oktober vorig jaar en op 12 januari van dit jaar op een woning aan de Radiumstraat.

De politie is met een onderzoek begonnen. Er zijn nog geen aanhoudingen verricht. De politie vraagt eventuele getuigen om contact op te nemen als zij afgelopen nacht iets bijzonders hebben gezien, bijvoorbeeld een opvallende auto.