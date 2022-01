“Woensdag veel bewolking bij 6 graden, komend weekend grijs en buitjes”

nieuws

Foto: Robert van der Veen - niekerknieuws.nl

De komende dagen verlopen grotendeels bewolkt, waarbij woensdag en donderdag de beste papieren hebben voor wat zonneschijn. Dat is de verwachting van OOG-weerman Johan Kamphuis.

“Woensdag is er veel bewolking, maar kan de zon vooral in het noorden van de provincie van tijd tot tijd doorbreken”, vertelt Kamphuis. “Het blijft droog en bij een zwakke wind uit het westen tot zuidwesten, windkracht 2 of 3, wordt het 6 graden. In de nacht naar donderdag koelt het af naar 4 graden en blijft het droog.”

“Donderdag is er veel bewolking. Vanuit het noordwesten klaart het af en toe voorzichtig op. Het wordt 8 graden en het blijft droog. Op vrijdag is het grijs en is er kans op een spatje motregen bij 7 graden. Het is dan rustig weer. Ook tijdens het weekend is het overwegend bewolkt met soms een licht buitje. Op zaterdag wordt het 5 graden, op zondag loopt de maximumtemperatuur op naar 7 graden. Ook volgende week houdt het grijze weer aan en neemt de kans op een buitje nog wat verder toe. Aan de temperatuur verandert er weinig.”

