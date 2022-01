“Woensdag grijs en droog, in het weekend onstuimig”

nieuws

Foto: Joris van Tweel

Het aanstaande weekend lijkt onstuimig te gaan verlopen met een forse wind en zo nu en dan regen. Dat is de voorspelling van OOG-weerman Johan Kamphuis.

“Woensdag is het grijs maar droog”, vertelt Kamphuis. “Bij een matige zuidwestenwind, windkracht 3, wordt het ongeveer 6 graden. In de nacht naar donderdag verandert er nauwelijks iets aan het weerbeeld en de temperatuur. In de nanacht volgt er regen. Donderdag valt er in het eerste deel van de ochtend buiige regen. In de middag breekt de zon af en toe door en blijft het droog. Bij een stevige westen- tot noordwestenwind, windkracht 4 of 5, wordt het 8 graden.”

“Op vrijdag is het droog en ook dan zien we de zon af en toe schijnen. De maximumtemperatuur ligt dan rond de 7 graden. Tijdens het weekend is het op zaterdag onstuimig met een forse wind uit het westen tot zuidwesten, windkracht 5 tot 6. Langs de Wadden is de wind hard tot stormachtig, windkracht 7 of 8. Verder is het bewolkt met enige tijd regen. De temperaturen zijn met 10 of 11 graden erg zacht. Op zondag is het weer droog en schijnt de zon af en toe. Met 7 of 8 graden blijft het ook dan mild. Na het weekend is het guur met mogelijk winterse buien en soms veel wind.”

Meer informatie over het weer vind je op deze pagina.