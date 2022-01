Extra vergadering gemeenteraad over verdubbeling gaswinning; ook provinciepolitiek wil spoeddebat

nieuws

Het Stadhuis aan de Grote Markt - Foto via Gemeente Groningen

De Groningse gemeenteraad last aanstaande woensdag vrijwel zeker een extra raadsvergadering in over het besluit van demissionair minister Blok om de gaswinning uit Groningen dit jaar te verdubbelen. Ook in de provinciale staten volgt hoogstwaarschijnlijk een spoeddebat over het besluit.

Een verzoek voor deze extra raadsvergadering werd donderdagavond gesteund door alle gemeenteraadsfracties, zo liet SP-fractievoorzitter Jimmy Dijk donderdagavond weten. Tijdens de extra vergadering willen de raadspartijen met elkaar en het gemeentebestuur in debat over wat er gedaan moet worden om het besluit van Blok te voorkomen. Daarnaast wil de gemeenteraad een eenduidige boodschap meegeven aan het college voor een weerwoord richting de landelijke politiek.

Ook in de Groningse Provinciale Staten wordt hoogstwaarschijnlijk een spoeddebat gehouden over het besluit van Blok. De Partij voor het Noorden vroeg donderdagavond een spoeddebat aan over de recente ontwikkelingen, met steun van de meeste andere Statenfracties.

Demissionair minister Blok maakte donderdagavond bekend dat hij de gaswinning dit jaar wil opschroeven van de geplande 3,9 miljard kubieke meter naar 7,6 miljard kuub aan aardgas. Als motivatie voor zijn plannen (waarover later nog moet worden besloten), noemt de minister onder meer een tekort aan energie in Duitsland. Het besluit werd gevolgd door veel verbolgen reacties uit zowel de lokale, de regionale als de landelijke politiek.