“Woensdag bewolkt en kans op neerslag, donderdag bij een forse noordwestenwind waterkoud”

Foto: Robbert Kuiper

De komende dagen wordt het eentonige weerbeeld wat we de voorbije dagen hadden wat opgeschud. Volgens OOG-weerman Johan Kamphuis krijgen we op donderdag te maken met een forse noordwestenwind.

“Woensdag is er veel bewolking”, vertelt Kamphuis. “Af en toe valt er wat motregen. Later op de dag neemt de kans op wat intensievere regen toe. Bij een matige zuidwestenwind, windkracht 4, later draaiend naar het westen tot noordwesten en in de avond afnemend, wordt het 7 graden. Op donderdag hebben wolken wederom de overhand en er opnieuw een bui of een buitje vallen. Toch is er ook wat ruimte voor de zon. Verder staat er een forse noordwestenwind, windkracht 5. De wind in combinatie met temperaturen rond de 4 of 5 graden laten het waterkoud aanvoelen.”

“Op vrijdag is het met 8 graden weer zachter geworden.”

