Wie wint de Popprijs 2021: “Dat vind ik best wel een hele lastige vraag”

The Opposites wint de Popprijs 2014 Foto: Twitpic: @ESNSnl

Het is de vraag die bij deze zaterdagavond hoort. Wie wint op Eurosonic Noorderslag de Popprijs 2021. Een gesprek met twee radiomakers bij OOG Radio over de kanshebbers.

Femke van Arendonk is presentatrice en redactrice van het radioprogramma Scherpe Oren dat iedere vrijdagavond tussen 18.00 en 19.00 uur wordt uitgezonden. “Wie de Popprijs gaat winnen? Oei. Twee jaar geleden had ik geen enkel idee, tot ik in het laatste half uur Floor Jansen nomineerde als kanshebber. Dat bleek toen goed te zijn. Maar dit jaar. Ik zit dan toch te denken aan de Goldband, Eefje de Visser en een naam die ik al jaren noem, De Staat.”

Femke van Arendonk: “De Staat heeft de prijs nog nooit gewonnen”

De Staat? “Ja. Zij hebben de prijs nog nooit gewonnen maar zijn wel al jaren op een hoog niveau actief. Hoewel dat succes misschien nu ook een beetje tanende is. Maar ik snap dus niet waarom zij de prijs nog nooit gewonnen hebben. Eefje de Visser is wat mij betreft kanshebber omdat ze vorig jaar hele mooie dingen heeft gedaan. En een naam die ik nog niet genoemd heb is S10. De Nederlandse inzending voor het Eurovisie Songfestival. Zij zou het ook zo kunnen winnen, omdat ze hele kwetsbare liedjes maakt.”

Arjen Bloem: “Blanks is een grote kanshebber”

Arjen Bloem is presentator en samensteller van het programma ArjenAlternative dat op dinsdagavond tussen 19.00 en 20.00 uur wordt uitgezonden. “Als je naar de betekenis van de prijs kijkt, dat de Popprijs wordt uitgereikt aan de persoon of artiest die in het afgelopen jaar de belangrijkste bijdrage heeft geleverd aan de Nederlandse popmuziek, dan kan ik een aantal namen opnoemen. Die van Blanks bijvoorbeeld. Groningse artiest die de afgelopen jaren door hard werken heel veel bereikt heeft, en nu ook internationaal aan het toeren is. Realistisch gezien is hij wat mij betreft de grootste kanshebber.”

Maar Bloem heeft meer op zijn lijstje staan: “Ik moet ook denken aan The Vices. Die komen ook uit Groningen en zijn heel goed bezig. Zo zijn ze bijvoorbeeld huisband in de talkshow M dat op werkdagen wordt uitgezonden op NPO 1. Die zouden het ook zo kunnen winnen. En inderdaad, wat Femke al zegt, Eefje de Visser. Zij stond in het voorprogramma van Balthazar en samen hebben ze door heel Europa getoerd. Ook zij is kanshebber.”

“De winnaar van de Popprijs wordt gekozen door professionals”

De prijs wordt aan het einde van de avond uitgereikt. Femke: “Ik ga het online bekijken vanuit mijn huiskamer. En ik geloof dat het ook op televisie komt. Ja, het is toch een belangrijke prijs. Het is het begin van het jaar en op deze manier zie je hoe je alles er voor staat en waar iedereen staat.” Arjen: “Ik bekijk het ook vanuit mijn eigen huis. Door de coronamaatregelen mogen we er helaas niet bij zijn. Persoonlijk denk ik dat dit de belangrijkste muziekprijs is die we uitreiken. Het is ook geen publieksprijs hè? De winnaar wordt door professionals uit het vak gekozen. En belangrijk is dit zeker. Eurosonic Noorderslag is het begin van het festivalseizoen. In Groningen worden de contacten gelegd.”