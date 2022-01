Wie is het mooiste meisje van Groningen?

Elk jaar wordt in ons land de Miss Beauty verkiezing gehouden. Per provincie worden voorrondes gehouden. Zo ook in Groningen. Afgelopen zondag was de provinciale voorronde van Groningen in Zuidbroek.

Er waren volgens de organisatie zoveel aanmeldingen dat niet iedereen mee kon doen. “Groningen heeft een behoorlijke inhaalslag gemaakt met meer dan 350 aanmeldingen voor het nieuwe seizoen”, zo schrijft de organisatie.

Er zijn twee categorieën: voor meiden van van 15 tot en met 18 jaar en van 19 tot 27 jaar. Er waren drie rondes, een voorstelronde, een bikinironde en een ronde waar de Engelse spreekvaardigheid centraal stond. Uiteindelijk werden twintig meiden uitgekozen die naar de regionale finale gaan.