Wethouder over volle bussen op lijn 3: “Extra bussen bij tijdig signaal”

Foto: TheRoy-t via Wikimedia Commons (3.0)

Wethouder Phillip Broeksma (GroenLinks) van Verkeer laat weten dat hij de ontwikkelingen op buslijn 3 de komende tijd blijft checken bij het ov-bueau. Broeksma reageerde daarmee op vragen van GroenLinks.

Raadslid Benni Leemhuis van GroenLinks: “Als raadsleden worden we regelmatig uitgenodigd om gastlessen te geven op scholen. Zo was ik onlangs op het Alfa-college. Van studenten kreeg ik te horen dat zij met grote regelmaat geconfronteerd worden met volle bussen, waarbij het soms zelfs zo druk is dat studenten niet mee kunnen. Ik heb navraag gedaan bij de directie van de school, en die bevestigen het beeld.”

Wethouder Broeksma: “Tijdig een signaal geven voor een extra bus”

Wethouder Broeksma: “Dat er volle bussen rijden en studenten soms niet mee kunnen, dat is zeker niet de bedoeling. Naar aanleiding van de vragen heb ik navraag gedaan bij het ov-bureau. Zij reageren dat als er een te volle bus rijdt, het aan de chauffeur is om tijdig een signaal te geven. Als dit signaal op tijd komt dan kan er een extra bus worden ingezet. Scholieren hoeven dan op die manier niet te wachten. Helaas lukt het niet altijd om dit voor elkaar te krijgen. Soms wordt het signaal te laat ontvangen, soms is er geen personeel of materieel beschikbaar.”

“De dienstregeling op lijn 3 is op hetzelfde niveau als in de oude dienstregeling. De inzet van versterkingsbussen komt er dus bovenop. Ik blijf dit checken bij het ov-bureau, en mochten de reizigersaantallen zo zijn, dan grijpen we in waar dat nodig is.”

Leemhuis: “Is het niet beter dat extra bussen standaard gaan rijden?”

Leemhuis reageert kritisch: “Het is beeld is dat het niet betrouwbaar is dat er een bus komt. Dit signaal wordt breed gedeeld. Als er in feite sprake is van een structurele versterkingslijn, is het dan niet beter dat deze extra bussen standaard gaan rijden? Zodat goed vervoer gewaarborgd is?” Broeksma: “Het signaal is bekend bij het ov-bureau, en ik zal dit nauwlettend in de gaten houden.”