Wethouder: “Geen bushaltes in Oosterpoortwijk tijdens ombouw ringweg, wel hubtaxi”

Bewoners van de Oosterpoortwijk moeten het tot komend voorjaar doen zonder bushaltes in hun wijk. Wethouder Phillip Broeksma (GroenLinks) van Verkeer zegt dat het belangrijk is dat de robuuste dienstregeling overeind blijft.

Broeksma reageerde daarmee op vragen van de Stadspartij voor 100% Groningen. “Van verschillende inwoners hebben wij signaleren gekregen dat zij zich zorgen maken dat tijdens de ombouw van de zuidelijke ringweg de bushaltes in en bij de Oosterpoort tijdelijk komen te vervallen”, introduceert fractievoorzitter Amrut Sijbolts het onderwerp. “Wij zijn benieuwd of het Stadsbestuur toch nog iets voor de bewoners kan betekenen zodat zij toch gebruik kunnen maken van hun busverbindingen.”

Wethouder Broeksma: “Robuuste dienstregeling overeind blijven”

Wethouder Broeksma: “Wij zijn uiteraard van deze tijdelijke dienstregeling wijziging op de hoogte. Het heeft allemaal te maken met de werkzaamheden aan het Julianaplein. Het vervoersbedrijf, het ov-bureau en wij als gemeente zijn ook genoodzaakt om deze maatregelen te treffen, zodat een robuuste dienstregeling tijdens deze werkzaamheden overeind blijft. De maatregelen zijn ingegaan op 12 december en duren tot in ieder geval 9 mei van dit jaar.”

“Geen alternatieve route”

“Om de Stationsweg goed te laten doorstromen voor het openbaar vervoer en het overige verkeer wordt er op de toegangswegen naar de Stationsweg gedoseerd, dit geldt ook voor de Griffeweg. Met de verwachte vertraging, conform de modellen van Groningen Bereikbaar en Aanpak Ring Zuid, is er voor gekozen om dit routedeel tijdelijk te laten vervallen om te voorkomen dat de bus hier in de file komt te staan. Vertraging heeft effecten op de vervolgritten die een bewuste chauffeur moet gaan rijden. Voor dit routedeel is geen alternatieve route beschikbaar.”

Hubtaxi

“Natuurlijk is dit erg vervelend voor de mensen die gebruik maken van deze halte. Alternatieve bushaltes liggen op een iets verdere afstand. Wij proberen de overlast voor de bewoners zoveel mogelijk te beperken. Voor reizigers die minder mobiel zijn is er een hubtaxi beschikbaar. Het tarief van de hubtaxi is gelijk aan het openbaar vervoerstarief.” Broeksma verwacht dat op 9 mei de bushalte weer in gebruik kan worden genomen.