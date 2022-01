Wethouder: “Brandbrief studentenverenigingen ligt op tafel bij Veiligheidsberaad”

nieuws

Foto: Sebastiaan Scheffer

De brandbrief die verschillende studentenverenigingen afgelopen week onder andere naar het Stadsbestuur stuurden ligt op tafel bij het Veiligheidsberaad. Dat heeft wethouder Isabelle Diks (GroenLinks) woensdagmiddag gezegd tijdens het Politieke Vragenuur.

Diks reageerde daarmee op vragen van de fracties van het CDA en Student & Stad. “Groningen is een studentenstad”, introduceerde raadslid Jalt de Haan van het CDA het onderwerp. “Gisteren ben ik bij studenten langs geweest, en daaruit blijkt dat jongeren het in deze tijd erg lastig hebben. Zo is de problematiek ook aan het toenemen. In dat kader is ook de brandbrief gestuurd, waarbij studentenverenigingen en -sociëteiten oproepen dat zij geen gewone horeca zijn. Wij zijn benieuwd wat het Stadsbestuur voor de studenten kan betekenen, en wanneer er weer op de sociëteiten gestudeerd kan worden.”

“Belangrijk dat studenten elkaar kunnen ontmoeten”

Wethouder Diks: “Naast verschillende raadsleden maakt ook het Stadsbestuur zich zorgen over de effecten van de lockdownmaatregelen op studenten. En overigens niet alleen op studenten maar op alle inwoners. Wij hebben dan ook kennis genomen van deze brief. Studentenverenigingen spelen een belangrijke rol in het studentenleven. Niet alle studenten hebben last van mentale problemen, maar wel heeft iedereen last van een minder welbevinden. Als Stadsbestuur hebben we ook al meermaals aangegeven dat het ontzettend belangrijk is dat er gelegenheden zijn waarbij studenten elkaar kunnen ontmoeten en met elkaar in contact kunnen komen. Hier is in de afgelopen periode al veel aandacht voor geweest.”

“Op korte termijn in gesprek wat we nog meer kunnen doen”

“Ik kan u vertellen dat dit onderwerp ook bij het Veiligheidsberaad aan de orde is gesteld. Het zal ook verder op de agenda worden gezet, omdat ontplooiing een belangrijke plaats inneemt. Of wij als Stadsbestuur ook mogelijkheden zien om mentale problemen aan te pakken? Vanuit het kabinet is hier inmiddels deels aan tegemoet gekomen door het feit dat verenigingssociëteiten weer de deuren mogen openen, en dat gewone activiteiten weer opgepakt kunnen worden. Vanuit het Stadsbestuur willen we met studentenverenigingen en -instellingen in gesprek om op korte termijn te bekijken wat we nog meer kunnen doen om deze groep jonge mensen verder tegemoet te komen.”