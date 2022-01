Welke Groningers hebben een kamer over voor een kwetsbare jongere?

nieuws

Foto via Kamers met Aandacht

Een plek waar kwetsbare jongeren zelfstandig kunnen wonen, maar niet aan hun lot worden overgelaten. Daar is het bestuur van het project Kamers met Aandacht naar op zoek in de gemeente Groningen.

Het project gaat op deze maandag van start. Kamers met aandacht is op zoek naar inwoners (met een koopwoning) die voor minimaal 1 jaar een kamer willen verhuren aan een kwetsbare jongere, door hem of haar een veilige woonplek te verhuren en wat extra aandacht en ondersteuning te geven. Ondertussen krijgt de jongere ook begeleiding vanuit de betrokken jeugdhulporganisatie.

De jongeren die Kamers met Aandacht graag wil plaatsen, zijn jongeren tussen 18-23 jaar (met werk of een studie) die op eigen benen willen staan, maar nog niet geheel zelfstandig kunnen of willen wonen. Het zijn jongeren die niet bij hun ouders konden blijven wonen en geen of een beperkt sociaal vangnet hebben. Sommige jongeren hebben een verleden in de jeugdzorg, anderen wonen in een opvang en/of dreigen dakloos te worden. De jongeren om wie het gaat kunnen de huur maandelijks voldoen, werken of studeren en hebben geen (verslavings-)problematiek.

“In eerste instantie richten we ons op Gemeente Groningen”, vertelt Ruth Admiraal, Coördinator Kamers met Aandacht regio Groningen. “In 2022 gaan we kijken of deze aanpak een positieve uitstroom uit de jeugdzorg stimuleert en bijdraagt aan het voorkomen van dak- en thuisloosheid. Als de aanpak succesvol is, kan Kamers met Aandacht ook uitgerold worden in de andere Groninger gemeenten.”

Groningers met een vrije kamer kunnen op de website van Kamers met Aandacht kijken voor informatie. Daar kunnen geïnteresseerden zich ook opgeven voor de online informatiebijeenkomst op 26 januari.