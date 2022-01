‘Weg met plafond voor subsidieregeling woningverbetering’

nieuws

Foto: Burgemeester Cora-Yfke Sikkema van Oldambt

Alle mensen die recht hebben op subsidie voor woningverbetering, moeten dit geld sowieso krijgen. Als het aan de Statenfractie van GroenLinks ligt, is dat de boodschap die het provinciebestuur overbrengt aan Den Haag.

Sinds vanochtend negen uur konden bewoners van het aardbevingsgebied bij SNN een subsidieaanvraag indienen voor woningverbetering. Met een maximaal bedrag van 10.000 euro per woning en in totaal 220 miljoen aan beschikbare euro’s, was op de voorhand al duidelijk dat er niet voldoende geld voor alle aanvragers zou zijn. De openstelling van de subsidie betekende dan ook, zowel digitaal als fysiek, ellenlange wachtrijen.

“Op de site van SNN staat dat de ingediende aanvragen op volgorde van binnenkomst zullen worden behandeld”, aldus GroenLinks fractievoorzitter Hendri Meendering. “In elk geval kan er volgens de site geen aanvraag meer worden ingediend als het plafond bereikt is. Het is dus volstrekt onduidelijk hoe en op basis van welke criteria de subsidie wordt toegekend. Dat soort onduidelijkheid moet je als overheid niet willen. Zo ga je niet met onze inwoners om, zeker niet in Groningen.”

Naar de mening van GroenLinks moeten mensen die recht hebben op deze subsidie ook daadwerkelijk het geld krijgen. Maar dat kan alleen als het Rijk meer geld beschikbaar stelt. GroenLinks vraagt het provinciebestuur daarom het initiatief te nemen en in Den Haag aan te geven dat er geen andere oplossing is dan het verhogen van het subsidiebudget.

Meerdere partijen in de Provinciale Staten hebben inmiddels gevraagd om dit onderwerp aanstaande woensdag met voorrang te bespreken.