Weer twee rijbewijzen ingevorderd binnen half uur bij werkzaamheden ringweg

nieuws

Foto: Team Verkeer Politie Noord-Nederland via Instagram

Bij de inmiddels bekende snelheidsbeperking van 70 kilometer per uur was het donderdagavond opnieuw twee keer raak. Binnen een half uur hebben agenten van het Team Verkeer van de politie Noord-Nederland twee rijbewijzen van hardrijders in beslag genomen.

Kort voor acht uur reed een automobilist 131 kilometer gecorrigeerde kilometers per uur. Eén proces verbaal en een ingevorderd rijbewijs later, schoten de agenten vrijwel direct weer raak. ‘Nummer twee’ reed met 132 km/u langs de werkzaamheden.

De snelheidsbeperking bij de werkzaamheden wordt al sinds de invoering ervan op grote schaal genegeerd. Tientallen automobilisten werden in de afgelopen maanden al aan de kant gezet, met grote bekeuringen en invordering van rijbewijzen als gevolg.