Weer ouderwets druk met fietsen op de Grote Markt: “Gezellige sfeer”

Foto: Tess Henssen

Waar het de afgelopen weken rustig en stil was in de Groningse binnenstad, was er woensdagavond weer leven in de brouwerij. En dat was goed te zien op de Grote Markt.

“Ik denk dat er wel enkele honderden fietsen op de markt stonden”, vertelt OOG-verslaggeefster Tess Henssen. “Misschien waren het er zelfs nog wel meer. Ik heb vanavond een rondje door de binnenstad gelopen, en het was heel duidelijk dat er weer leven in de brouwerij was. De afgelopen tijd was het er stil en verlaten, nu klonk er weer muziek en waren er stemmen te horen. Er was een gezellige sfeer. En wat mij ook opviel was dat ik mensen regelmatig hoorde zeggen dat ze hier weer heel erg aan toe waren.”

Dinsdagavond kondigde het kabinet versoepelingen aan van de coronamaatregelen. Tussen 05.00 en 22.00 uur is vrijwel alles weer mogelijk. De versoepelingen betekenen goed nieuws voor de horecasector. Volgens bronnen hielden uitbaters zich keurig aan de sluitingstijd van 22.00 uur. Rond 22.30 uur was de Grote Markt vrijwel weer leeg, op een enkele fiets na.