Foto: Engin Akyurt via Pixabay

De winter is nog steeds ver te zoeken. Het blijft de komende dagen grijs met af en toe regen.

Zaterdag is het bewolkt met in de middag motregen. Het wordt zo’n 7 graden.

Zondag is het mogelijk lang mistig. Er staat weinig wind en het wordt 6 graden.

De dagen daarna verandert er niet veel. Het is bewolkt met kans op mist en er valt af en toe wat regen. Overdag is het een graad of 6 en in de nacht net boven het vriespunt.

