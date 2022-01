Week van de Lieve Briefjes afgetrapt voor UMCG

nieuws

Foto: Stichting Buitengewoonleven

Vrijdagochtend werd de Week van de Lieve Briefjes afgetrapt voor de deur van het UMCG in Groningen. De Lieve Briefjes-postbodes stonden vandaag voor het ziekenhuis om Lieve Briefjes te geven aan bezoekers en het personeel.

Ruim dertienduizend kaartjes lagen klaar voor het ziekenhuispersoneel waarmee leidinggevenden hun medewerkers en medewerkers elkaar een hart onder de riem kunnen steken.

De ‘echte’ week van de lieve briefjes begint zaterdag en duurt tot vrijdag 21 januari. De Week van de Lieve Briefjes vindt sinds enkele jaren ieder jaar plaats. Volgens de organisatie krijgt het initiatief dit jaar extra veel enthousiaste reacties, met onder meer bakkers die kaartjes weggeven, kinderopvangorganisaties die briefjes schrijven, bibliotheken die kaartjes verstoppen in boeken en veel mensen die er acties mee organiseren. In totaal zijn er 36.000 Lieve Briefjes beschikbaar.

Mensen die ook een Lief Briefje willen versturen of weggeven, kunnen de kaartjes op veel plekken gratis afhalen. Zo zijn ze beschikbaar in alle bibliotheken in stad en provincie Groningen, bij servicepunten van Qbuzz en in veel supermarkten en ziekenhuizen.