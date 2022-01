‘We doen meer dan alleen het verhuren van bakfietsen!’

Iedereen heeft ze wel eens voor bij zien komen in de stad: de bakfietsen van de Stadswerkplaats aan het Akerkhof. Maar wat kan je hier eigenlijk nog meer doen?

‘Je kan hier van alles doen. De meeste mensen komen om te klussen, zo kan je hier bijvoorbeeld hout of metaal bewerken. Als je een beetje bekend bent met de machines kan je hier gewoon zelf aan de slag met je eigen ideeën en materiaal maar we kunnen je er ook bij helpen.’ vertelt Dimar de Louw. Hij is al twee jaar werkzaam bij de Stadswerkplaats.

De Stadswerkplaats biedt ook cursussen aan maar door de coronacrisis kunnen die nu niet doorgaan terwijl daar wel behoefte aan is. ‘Je merkte dat in het begin van de lockdown het heel erg populair was om naar bouwmarkten te gaan. Ik kan het me ook wel voorstellen, dan zit je thuis en dan wil je bijvoorbeeld een mooie kast maken, maar dan weet je niet precies hoe dat moet. Dan heb je behoefte aan kennis en die kunnen wij dan geven! Steeds meer mensen hadden zich aangemeld voor cursussen maar vooralsnog in het onduidelijk wanneer het weer door kan gaan.’ vertelt de Louw.

Naast zelf klussen of cursussen volgen kunnen Groningers ook nog eigen ideeën voor meubels laten uitvoeren door het personeel en de vrijwilligers van de Stadswerkplaats.