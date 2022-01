‘We betalen nu gemiddeld 6000 euro per m2’

Groningers die een huis willen kopen zullen zich hier zeker in herkennen: torenhoge prijzen, weinig aanbod en dan ook nog eens overboden worden. Dat we te maken hebben met een krappe huizenmarkt is bekend, maar hoe komt dit eigenlijk? André Kip van Makelaar Idee aan de Verlengde Hereweg legt het uit.

‘Er worden gewoon te weinig woningen bijgebouwd, dat komt nu wel opgang maar dat heeft waarschijnlijk gewoon te lang geduurd waardoor mensen niet kunnen doorstromen. En als dat niet gebeurd, komt er ook niets beschikbaar en is er meer vraag dan aanbod.’ vertelt Kip.

De huizenprijzen zijn het afgelopen jaar volgens Kip met twintig procent per m2 gestegen. Ben je dus opzoek naar een appartement van minimaal 60 m2, dan betaal je daar nu gemiddeld zo’n 350.000.- euro voor terwijl in 2020 je daar zo’n 290.000.- euro voor zou moeten neerleggen.

Dat dit jaar de prijzen ook met twintig procent stijgen denkt Kip niet: ‘Het zal wel gaan stijgen maar dat het zo hard gaat stijgen als vorig jaar denk ik niet. Ik denk zelf dat het tien à vijftien procent dit jaar zal zijn.’

In de gemeente Groningen zijn huizen in de binnenstad, de Schildersbuurt en rondom het Noorderplantsoen het populairst en daarom ook relatief het duurst.