Wat kan Groningen van storm Corrie verwachten: “Windstoten vergelijkbaar of iets zwaarder dan zaterdag”

nieuws

Een voorwaarschuwing van het KNMI en diverse berichten in de media. Maar wat gaan we in Groningen merken van storm Corrie? Een gesprek met OOG-weerman Johan Kamphuis.

Storm Corrie is op dit moment al goed zichtbaar op de kaart. De kern van het lagedrukgebied lag rond 15.30 uur ten noorden van Ierland en net ten westen van Schotland op de lijn Enniscrone (Ierland) en Thurso (Schotland). “De komende uren trekt dit gebied over Schotland en zet vervolgens koers richting de Wadden om uiteindelijk naar Duitsland te trekken waar het aan activiteit zal verliezen”, vertelt Kamphuis. “De situatie de komende uren is dat er in Groningen een zwakke wind uit noordwestelijke richting staat. In het begin van de avond zal de wind nog wat verder af gaan nemen. Letterlijk stilte voor de storm dus.”

Tekst gaat verder onder het kaartje

De zwaarste windstoten worden in het Waddengebied verwacht

Hoe is de situatie komende nacht?

“Komende nacht neemt de wind langs de westkust en boven het IJsselmeer toe naar windkracht 7. De wind komt uit het westen tot noordwesten. In de vroege ochtend zwelt de wind aan naar stormachtig, windkracht 8. Er vallen bovendien buien die gepaard kunnen gaan met hagel, maar vooral ook met windstoten die in de nacht en in de ochtend steeds zwaarder worden. In het noordwestelijk Waddengebied zijn windstoten mogelijk van 100 tot 110 kilometer per uur. Dat reikt bijna tot orkaankracht.”

Om het even in een perspectief te plaatsen. Gisteren hadden we ook te maken met een harde wind. Hoeveel zwaarder gaat deze storm worden?

“Als je naar de cijfers van gisteren kijkt dan is er op vliegveld Eelde een windstoot gemeten van 85 kilometer per uur. In het Lauwersmeergebied ging het om 89 kilometer per uur. Mijn verwachting is dat deze storm aan kracht vergelijkbaar zal zijn of net iets zwaarder. Maar de verschillen zullen wel heel groot zijn. Als er morgen aan het einde van de ochtend een harde wind op de Waddenkust staat, dan zal het in het zuidoosten van de provincie windstil zijn, omdat dit gebied zich dan in de kern bevindt. Dus de verschillen op kleine afstand kunnen groot zijn.”

Wanneer verwacht je het zwaartepunt?

“Het zwaartepunt ligt morgen tussen 10.00 en 14.00 uur. In de loop van de ochtend en tijdens het eerste deel van de middag zijn er windstoten mogelijk tot negentig kilometer per uur. In de middag neemt de wind geleidelijk af, hoewel verraderlijke windstoten dan nog steeds mogelijk zijn. Die gaan er in de middag en in de avond langzaam uit. Later in de avond en in de nacht naar dinsdag keert de rust terug en is het allemaal voorbij.”

Als het gaat om de wind. Bij het Gasuniegebouw zijn ze op dit moment druk aan het werk waarbij weinig wind cruciaal is. Wat is je inschatting?

“De komende uren verwacht ik een zwakke wind, waarbij in het begin van de avond de wind nog wat verder afneemt. Later in de avond en vooral in de nacht naar maandag gaat de wind toenemen.”