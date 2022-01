Warmste Groninger nieuwjaarsdag ooit

nieuws

Foto: Ruben Huisman (112 Groningen)

De Groningse weerstations van het KNMI registreerden nooit eerder temperaturen op nieuwjaarsdag die zo hoog zijn als die van deze zaterdagmiddag. In Eelde kwam het kwik uit op een maximumtemperatuur van 13,1 graden. Daarmee is het warmterecord uit 2012 (met een maximumtemperatuur van 12,2 graden) verbroken.

Ook de stations in Nieuw-Beerta (12,7 granden) en Lauwersoog (11,4 graden) registreerden recordtemperaturen voor 1 januari. In Eelde werd vannacht ook de hoogste nachttemperatuur ooit voor 1 januari gemeten, met 8.6 graden.

In De Bilt liep de temperatuur in de middag op tot 13,1 graden en daarmee is het ook in Nederland als geheel officieel de warmste 1 januari ooit gemeten. In het Zuid-Limburgse Beek liepen de temperaturen nog hoger op, met een maximumtemperatuur van 14,1 graden.